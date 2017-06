Neto Valente destaca papel dos advogados na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM), defendeu que os advogados estão “entre os muitos profissionais” necessários para tratar questões relacionadas com a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. A afirmação foi feita na passada Sexta-feira, numa intervenção proferida no Congresso “Cooperação/Justiça e Economia, uma iniciativa que decorreu na cidade do Porto, em Portugal.

“Entre os muitos profissionais que serão procurados, contam-se os advogados, não só para auxiliarem as partes dos contratos nas negociações dos mesmos, como também para intervir na resolução de conflitos, quer como árbitros quer como advogados das partes litigantes”, disse o causídico quando interveio sobre advocacia, negócios e o papel de Macau na resolução de litígios. Jorge Neto Valente sublinhou que o projecto “Uma Faixa, Uma Rota” constitui “um projecto à escala planetária” e destacou as “imensas oportunidades de negócio que irão surgindo nos caminhos da Rota”, lê-se num comunicado enviado às redacções pela Associação de Advogados de Macau.

O presidente da AAM defendeu ainda que são várias as “vantagens” resultantes do envolvimento dos advogados de Macau na iniciativa, nomeadamente as da Arbitragem “relativamente ao recurso aos tribunais judiciais, na resolução dos litígios que possam surgir no desenvolvimento das relações económicas e sociais da China com os outros países da Rota da Seda, nomeadamente os Países lusófonos”.

A participação do presidente da Associação dos Advogados de Macau na iniciativa – organizada pela União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa – integrou-se no tema “A Justiça e a Economia no Espaço de Cooperação da Língua Portuguesa” e o advogado reiterou o papel de Macau enquanto plataforma para a cooperação da China com os Países de Língua Portuguesa.

Alberto Chan, Juiz do Tribunal Judicial de Base, participou no certame no mesmo dia, enquanto moderador de um dos debates. Juristas, professores de direito, magistrados e advogados de países lusófonos também marcaram presença no evento.