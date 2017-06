A Direcção dos Serviços de Turismo decretou o encerramento ao público do Museu do Grande Prémio, o Museu do Vinho e o Centro de Actividades Turísticas a partir do próximo sábado. Os trabalhos preparativos que vão ser levados a cabo têm como objectivo proceder à remodelação que vai transformar o edifício no novo museu temático do Grande Prémio de Macau. Ambos os museus podem ainda ser visitados até sexta-feira entre as 10h e as 18h, exceptuando na terça-feira.

