Kwan Tsui Hang pede soluções alternativas para resolver infiltrações

A deputada entende que o avolumar das denúncias relativas a infiltrações em edifícios que são endereçadas ao Executivo torna necessário um mecanismo que disponibilize informação sobre técnicos especializados aos quais os residentes possam recorrer para resolver problemas urgentes. O presidente do Instituto de Habitação acolhe a sugestão com reserva. Kwan pede ainda que o Governo acelere a revisão do Código de Processo Civil (CPC), para que os casos de litígio. possam ser resolvidos de forma mais célere. Arnaldo Santos esclarece que a proposta de revisão do CPC, remetida pelo Conselho Consultivo da Reforma Jurídica, se encontra ainda em análise.

Numa interpelação dirigida ao Governo, Kwan Tsui Hang lembrou que a população está totalmente do apoio do Centro Interserviços para Tratamento de Infiltrações de Água nos Edifícios (CITIA) para proceder à identificação da origem das infiltrações e uma tal dependência tem levado a um acumular de casos no organismo criado pelo Governo. A deputada sugere que o Executivo divulgue informação relativa a quem concluiu cursos de formação que os habilitem à condução de acções de inspecção relativas às infiltrações para que os residentes do território possam contar com mais uma opção para resolver os problemas e aliviar a pressão sobre o CITIA.

O presidente do Instituto de Habitação (IH), Arnaldo Santos, assume que o Governo pretende proceder à divulgação desses dados, mas que terá que o fazer com prudência, uma vez que a opção envolve dados pessoais. A deputada defende que, na identificação da origem das infiltrações, a população só pode contar com o apoio do CITIA “e este, consequentemente, acumula todo o trabalho e o respectivo andamento só pode ser ainda mais lento”. Kwan Tsui Hang lembra que, para resolver a situação, “vários serviços públicos e associações começaram a organizar, em conjunto, cursos de formação para a inspecção de infiltrações nos prédios”. A parlamentar sugere, por isso, que o Executivo divulgue no seu portal electrónico “informações relativas à qualificação profissional de todos os que concluíram os referidos cursos com aproveitamento, a fim de proporcionar aos residentes mais uma opção e mais um canal para encontrar especialistas na área das inspecções e reparações, aliviando a pressão do CITIA. O Governo tem condições para o fazer?”, interroga a deputada.

A resposta chega pela voz de Arnaldo Santos, que explica que o Executivo “pretende publicar dados relativos aos formandos aprovados do ‘Curso técnico de inspecção de infiltrações de água nos edifícios’, todavia, tendo em conta que os mesmos envolvem dados pessoais, objecto regulado pela Lei da Protecção de Dados Pessoais, pelo que o Governo irá proceder com prudência aos trabalhos de divulgação, baseando-se no princípio da protecção de dados pessoais”.

A deputada, que se encontra na recta final da sua carreira parlamentar, quis saber tambén se “o CITIA vai criar mecanismos de resposta rápida a casos emergentes?”. O presidente do Instituto de Habitação responde que o CITIA classificou os riscos das infiltrações de água nos edifícios em três grupos: “nomeadamente alto, médio e baixo, tendo em conta o grau de perigosidade, área afectada e velocidade de propagação de cada caso”. Arnaldo Santos garante ainda que “sempre que seja constatado caso de alto risco, o mecanismo urgente será activado e será efectuada uma avaliação do local em causa, mediante coordenação interdepartamental, a qual envolve os respectivos serviços competentes”.

O responsável máximo pelo organismo esclarece ainda que, caso existam conseqüências para a saúde, são os Serviços de Saúde a “liderar os trabalhos de coordenação, dando directamente indicações aos serviços competentes nas acções conjuntas, resolvendo o problema, mediante a aplicação de medidas preventivas urgentes”. Já se o caso afectar a salubridade e a segurança dos “corredores públicos do edifício ou das vias públicas, a referida acção também será adoptada pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Serviços de Saúde, entre outras entidades envolvidas, procedendo aos devidos acompanhamentos, consoante as suas competições e atribuições”.

Por último, a parlamentar recorda que, de acordo com a legislação actual, em casos de disputa devido a infiltrações, os moradores afectados “só podem recorrer à via judicial quer para obter autorização para entrar nas fracções alheias e proceder às inspecções, quer para exigir a assunção de responsabilidades de reparação ou de indemnização, portanto, os procedimentos são bastante complicados”. Kwan Tsui Hang lembra que, de modo a que sejam simplificados os procedimentos e o aumento da eficiência judicial, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) revelou que ia rever o Código de Processo Civil, “por forma a resolver, rápida e adequadamente, os casos de infiltração, que tanto afectam a vida da população”. Kwan Tsui Hang pergunta por isso: “Então, qual é o ponto de situação da referida revisão? Quando é que vai estar concluída?”.

Arnaldo Santos, explica que, de acordo com a Direcção de Serviços para os Assuntos de Justiça – e caso o valor relativo ao conflito de infiltração de água no edifício não seja superior a 50 mil patacas – “o agente pode, através de um processo sumário, proteger os seus direitos e interesses legítimos, sendo o referido processo mais simples e rápido, quando comparado com outros processos”. E exemplifica que podem os moradores afectados “obter do juiz uma autorização mais rápida, relativa ao pedido de entrada na habitação para realização da perícia, para confirmação da causa e clarificação da responsabilidade concreta quanto ao incidente de infiltração de água no edifício”.

O presidente do Instituto de Habitação esclarece ainda que a DSAJ está a analisar a proposta de revisão do Código de Processo Civil remetida pelo Conselho Consultivo da Reforma Jurídica, encontrando-se a colaborar com o seu grupo de trabalho “para a elaboração de uma proposta concreta de revisão legislativa”. Relativamente à proposta de revisão, adianta ainda o responsável que o Governo pretende proceder, no segundo semestre deste ano, “à consulta dos respectivos sectores, incluindo o parecer dos órgãos judiciais e da Associação dos Advogados de Macau, pretendendo incluir este projecto legislativo no processo legislativo formal para 2018”.