Governo nega a existência de “canal de recrutamento especial”

O portal Macau Concealers deu recentemente a conhecer o caso de uma professora da Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau (IPM) que alegadamente nos últimos anos tem recomendado alunos para a função pública através de um alegado “canal de recrutamento especial”. O caso agora divulgado refere-se a uma estudante do mestrado de Tradução e Interpretação Chinês-Português, licenciada através do Instituto Politécnico de Macau. A aluna em questão encontra-se alegadamente a trabalhar num departamento governamental, auferindo um salário de mais de 40 mil patacas mensais. O mesmo portal refere também as informações avançadas por um tradutor de um departamento público que acusa este “canal especial” de não ser um caso único.

De acordo com fonte não identificada consultada pelo Macau Concealers, são três, os casos de tradutores que frequentaram universidades da China continental e que foram contratados pelo Governo da RAEM. Dois deles foram contratados como intérpretes-tradutores de primeira classe e um deles não cumpria o requisito exigido de conclusão de dois cursos de licenciatura. Segundo a mesma fonte, “os dois tradutores não falam cantonense pelo que não podem desempenhar a função de intérpretes e acabam por sobrecarregar os outros tradutores”.

Questionados pelo Macau Concealers, o Instituto Politécnico de Macau e os Serviços de Administração e Função Pública negaram a existência de uma “via específica no recrutamento de pessoal”. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse também ter sido informado pela mesma instituição de ensino superior que este canal de recrutamento não existe. As declarações de Alexis Tam foram realizadas à margem da cerimónia de graduação de alunos da Universidade Cidade de Macau. O dirigente acrescentou ainda que “todas as pessoas que pretendem entrar para o Governo devem realizar o exame aberto e justo”.

Também a secretária para a Administração e Justiça negou a existência de uma “via específica no recrutamento de pessoal” à margem da primeira festa de aniversário do par de pandas gigantes gémeos nascidos há um ano em Macau: “Não há nenhumas informações sobre aquela aluna ter tido um cargo nos serviços públicos, nem quaisquer informações que mostrem que aquela aluna já deu entrada no Governo ou que vai entrar no futuro”, garantiu Sónia Chan. A dirigente assegurou ainda que os serviços de tradução sob sua tutela recrutam sobretudo residentes locais e que apenas em “situações necessárias urgentes” recorrem ao regime de recrutamento ao exterior.