Filipe de Souza bateu forte em Zhuhai e falhou título

Filipe Clemente de Souza teve um fim-de-semana azarado no Circuito Internacional de Zhuhai e falhou o assalto ao título no âmbito do Campeonato de Carros de Turismo de Macau (MTCS). Na primeira corrida, a viatura do macaense não pegou na volta de formação e o piloto foi obrigado a partir de último lugar, tendo recuperado até à quinta posição.

Aos comandos de um Chevrolet, o piloto acabaria por ter uma batida forte na qualificação para a segunda corrida que o afastou da prova por danos do carro. Também Filipe de Souza teve mazelas na zona das costelas mas encontra-se bem, sem qualquer fractura.