Estupefacientes: Conferência Mundial traz especialistas a Macau em Novembro

“Adição, Tratamento, Prevenção e Políticas de Redução de Danos”. É este tema da 27ª edição da Conferência Mundial da Federação Internacional das Organizações Não-Governamentais para a Prevenção do Abuso de Drogas e Substâncias (IFNGO), iniciativa que vai decorrer entre 3 e 8 de Novembro no hotel JW Marriot. O encontro, dinamizada pela Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau, conta com o alto patrocínio de Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

A conferência tem este ano como oradores principais João Goulão, presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas Dependências, Jeremy Douglas, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes para o Sudeste Asiático e Pacífico e Catherine Sozi, coordenadora nacional para a República Popular da China do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS.

Ao longo da conferência decorrer cinco sessões plenárias sobre temas como drogas e saúde pública, o tratamento de dependências, a cooperação internacional e resoluções e recomendações. Do programa da iniciativa fazem parte ainda um conjunto de workshops durante os quais serão abordados temas como os programas de prevenção, o impacto de substâncias psicoactivas e ainda trabalhos para consumidores de estupefacientes.