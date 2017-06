Droga: Despesa mensal com consumo disparou no ano passado

Em 2016 o número global de toxicodependentes identificados pelas autoridades do território registou uma diminuição, adianta o Instituto de Acção Social numa nota de imprensa enviada aos redacções. No final de 2016, um total de 548 utilizadores de droga estavam registados no “Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau”, o que representa uma diminuição de 69 pessoas comparativamente com os números relativos a 2015.

Também os toxicodependentes com idades inferiores a 21 anos diminuíram. No total foram registados 34 jovens, uma diminuição de 42 pessoas quando comparado com o ano anterior.

As drogas mais consumidas em Macau durante os doze meses de 2016 foram o “ice” e a heroína, com a primeira a ser a droga de eleição de 35 por cento dos consumidores e a segunda de 24 por cento, respectivamente. Durante o ano passado registou-se um aumento assinalável no consume de “ice”, uma droga sintéctica que em 2009 constava das preferências de apenas oito por cento dos consumidores.

Entre os jovens, as drogas mais consumidas foram igualmente o “ice” e também a quetamina, com uma taxa de consumo de 53 e 18 por cento, respectivamente. O Instituto de Acção Social salienta também que cerca de 80 por cento dos jovens preferem consumir drogas em “sítios ocultos”, como as suas próprias habitações, casas de amigos ou hotéis.

A idade média dos consumidores do território tem vindo a aumentar gradualmente, fixando-se actualmente nos 36 anos, bem como a idade média relativa ao primeiro acto de consumo (23 anos) e a idade em que a dependência propriamente dita se manifesta (30 anos).

Registou-se também um aumento da despesa média mensal dos consumidores das 6555 patacas mensais registadas em 2015 para as 7330 patacas mensais no ano passado.

De acordo com o “Relatório Mundial sobre Drogas de 2016”, registou-se um aumento global no número de casos de pessoas que recorreram a tratamento para o consumo de cannabis. No grupo dos jovens, para além do tratamento do consumo do consumo de cannabis, registou-se também um aumento no número de consumidores que procuraram ajuda para o tratamento da dependência de anfetaminas. O relatório assinala também a existência de novas substâncias psicoactivas, nomeadamente no grupo das catinonas, para além da já recorrente cannabis sintética.