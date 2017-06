Deslizamento de terras fez 25 mortos e deixou mais de uma centena de desaparecidos

Equipas de resgate chinesas encontraram 15 cadáveres sob toneladas de escombros e rochas na sequência do deslizamento de terras que soterrou uma aldeia no sábado, na província de Sichuan, no sudoeste da República Popular da China. Ao início da tarde de ontem mais de 110 pessoas permaneciam desaparecidas.

Cerca de três mil operacionais mobilizados para o local usavam aparelhos de detecção e cães para procurar sinais de vida numa área que antes tinha 62 casas e um hotel, informou a agência chinesa Xinhua.

A aldeia isolada de Xinmo foi atingida na madrugada de sábado pela derrocada de parte de uma montanha localizada naquela província que faz fronteira com o Tibete. As identidades dos 118 desaparecidos no incidente vão ser tornadas públicas em breve, disse um responsável governamental à Xinhua.

O anterior balanço indicava que as equipas de resgate encontraram os corpos de seis vítimas. A televisão pública chinesa CCTV transmitiu ao longo do dia de sábado em directo os trabalhos de resgate que envolvem civis, polícias, militares, bombeiros e socorristas.

No sábado ainda, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tristeza pela perda de vidas humanas e devastação causada pelo deslizamento de terras na província de Sichuan, no sudoeste da China, onde mais de uma centena permanecem alegadamente sepultadas debaixo de escombros.

Nesta época do ano são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum a ocorrência de inundações, derrocadas e outras catástrofes motivadas por fenómenos meteorológicos.

Nas províncias de Hunan e Hubei, no centro da China, as inundações provocadas pelas chuvas registadas nos últimos dois dias afectaram cerca de 466.500 pessoas e causaram pelo menos dois mortos, informou a agência noticiosa estatal Xinhua.

Meia centena de casas ruiu e mais de 9.000 pessoas tiveram de ser retiradas, noticiou a agência Xinhua.