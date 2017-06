Deslizamento de terras: Chefe do Executivo apresenta condolências a Sichuan

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, enviou uma carta de condolências às autoridades da província de Sichuan, dirigida ao Secretário do PCC, Wang Dongming, e ao Governador Yin Li, lamentando a derrocada ocorrida na região montanhosa do condado de Mao.

No sábado, 24 de Junho, pelas 5 horas e 45 minutos, ocorreu um “desmoronamento repentino no alto das montanhas na província de Sichuan”, que “atingiu o povoado de Xinmo, situado na vila de Diexi, parte integrante do distrito de Mao, que, por sua vez, pertence à municipalidade de Aba”, lê-se na missiva assinada pelo líder do Governo.

Os deslizamentos envolveram um volume de detritos, estimado em oito milhões de metros cúbicos de terra, que obstruíram cerca de dois quilómetros do curso do rio na área atingida: “Tal catástrofe natural provocou danos imensos, soterrando, um número expressivo de habitantes locais e, ainda, causando graves prejuízos à vida de outras comunidades na região”, é relatado na carta de condolências.

“Neste sentido, ao representar o Governo da RAEM e toda a população local, ofereço as mais sentidas condolências à Comissão do PCC e ao Governo da província de Sichuan, bem como ao povo da prefeitura de Aba e, particularmente, às pessoas afectadas pela catástrofe, aos compatriotas feridos. Ofereço os mais altos respeitos aos líderes das inúmeras equipas que ora dedicam todos os seus esforços aos trabalhos de busca e salvamento”, sem esquecer os profissionais que oferecem atendimento médico de emergência no local, diz o Chefe do Executivo.

Na sua carta Chui Sai On alerta também para a importância de reforçar as medidas de prevenção a catástrofes naquela região.