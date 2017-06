Criança de quatro anos perde a vida em piscina do Sheraton

O Corpo de Bombeiros confirmou que uma criança de quatro anos, nacional da Coreia do Sul, faleceu no Centro Hospitalar Conde de São Januário, depois de ser encontrada inanimada numa piscina de hidromassagem ao ar livre com 1,2 metros de profundidade, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A criança foi encontrada na piscina, localizada no quarto andar do Hotel Sheraton, na noite de sábado, 24 de Junho.

De acordo com a investigação preliminar levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ), a criança acompanhada pela família ter-se-á deslocado à piscina ao ar-livre por volta das 16h45, tendo ali permanecido até às 18h, altura em que os pais terão dado conta que a criança tinha desaparecido. O corpo da criança foi resgatado do fundo da piscina por um trabalhador do hotel, o qual terá prestado os primeiros socorros no local. A criança não reagiu e foi enviada para o hospital público.

A Polícia Judiciária referiu que a criança não apresentava ferimentos, sendo que a causa da morte será determinada através de um exame mais aprofundado.

O menino, com apelido Yeo, viajava com passaporte da Coreia do Sul.