Com o objectivo de promover um estilo de vida activo e uma alimentação saudável, a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Restauração de Macau promoveu ontem uma prova de atletismo na qual participaram cerca de 300 pessoas. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ieong Weng Seng, presidente do organismo, lamentou que os empregados do sector da restauração não tenham tempo suficiente para praticar desporto e para se envolver em actividades com os filhos.

