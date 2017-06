Benfica a uma vitória do título. Sporting assegurou manutenção  

O Benfica derrotou o Kei Lun por 2-0 e, à entrada para a última jornada, está a uma vitória do tetra. Contudo, o Monte Carlo também pode ser campeão. Já o Sporting de Macau bateu a Selecção de Sub-23 e garantiu a permanência na Liga de Elite. A última jornada coloca frente-a-frente águias e leões.

O triunfo da Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau, no sábado, diante do Kei Lun por duas bolas a zero deixou as águias a uma vitória de garantirem o tetra-campeonato na Liga de Elite. A festa pode ser feita frente ao rival Sporting de Macau, que garantiu, na sexta-feira, a manutenção, ao bater a Selecção de Sub-23 por 2-1.

No Estádio de Macau, no sábado à noite, foi o Benfica quem entrou melhor na partida e criou as principais oportunidades de golos. No entanto, foi necessário esperar pela etapa complementar para ver os tri-campeões do território concretizar.

O primeiro golo da partida surgiu aos 59 minutos por intermédio de Lei Kam Hong. Numa jogada impulsionada pelo lado esquerdo do ataque encarnado, o incansável Pang Chi Hang conseguiu ir à linha de fundo, em esforço, e cruzar para o centro da área. Nessa altura, apareceu Lei Kam Hong, que desviou com o pé direito para o 1-0.

O 2-0 chegou aos 86 minutos, numa altura em que os encarnados não deixavam de procurar dilatar a vantagem. Carlos Leonel cruzou na esquerda para a área, onde se desmarcava Pang Chi Hang, que acabou por ser ceifado por um defesa adversário. Na marcação da grande penalidade, Edgar Teixeira rematou para o seu lado esquerdo. O guarda-redes adivinhou a direcção da bola, sem no entanto conseguir travar o remate do jogador encarnado.

Monte Carlo pressiona Benfica

O Benfica até poderia ter festejado o título ontem, mas o Clube Desportivo Monte Carlo adiou a festa encarnada e mantém-se na luta pelo triunfo na Liga de Elite. Os “canarinhos” derrotaram no Estádio de Macau o Cheng Fung por 3-2.

O Monte Carlo entrou determinado a não desistir do campeonato, e no primeiro minuto Leandro Tanaka fez o 1-0. A reposta do Cheng Fung acabaria por chegar aos 28 minutos, quando Bruno Pacheco reestabeleceu a igualdade no placard. Antes do intervalo, Keverson Santana voltaria a meter o Monte Carlo na frente, apontado o 2-1.

Já no segundo tempo, aos 64 minutos, Wong Chi Song dilatou a vantagem para 3-1, o que deu uma margem de conforto ao onze “canarinho”. Porém, Ronieli Nascimento acabaria por reduzir para 3-2, aos 71 minutos.

Além de Benfica e Monte Carlo, o Chao Pak Kei era a outra formação que à entrada para a 17.a jornada mantinha vivas as aspirações de chegar ao título, um desígnio deu deixou fugir depois de ontem ter empatado a um golo frente ao Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública.

Na luta pela manutenção, o Sporting de Macau confirmou a permanência no primeiro escalão com a vitória diante dos Sub-23. O 1-0 chegou, aos 48 minutos, num lance caricato. Tiago Peyroteo bateu um canto a meia altura para uma zona onde não estava nenhum colega. Bruce Sio, defesa dos Sub-23, tentou aliviar a bola, acabando por enviá-la para o fundo da própria baliza. O defesa Ng Wa Keng ainda tentou, junto ao poste, evitar o golo, mas sem sucesso.

O segundo golo dos leões surgiu aos 63 minutos, por Miguel Botelho, a aproveitar a passividade da defesa contrária e a cabecear para o 2-0. Aos 70 minutos, os Sub-23 acabariam por fazer o 2-1, por Carlos Choi.

Destaque também para a vitória do Ka I, que venceu o Lai Chi por 3-1, com golos de Tang Hou Fai, aos 27, e William, aos 50 e aos 90. Para o Lai Chi marcou Loi Wai Long, aos 70 minutos.

À entrada da última jornada, o Benfica lidera com 44 pontos, seguido por Monte Carlo e C.P.K., com 43 e 40 pontos, respectivamente. Na luta pela permanência, está tudo em aberto entre a Polícia (11 pontos), Lai Chi (9 pontos) e Sub-23 (8 pontos). No total descem à segunda divisão duas formações.