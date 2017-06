Aves vivas: Oitenta por cento dos empresários já aceitaram apoio financeiro do Executivo

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), afirmou ontem que 80 porcento dos empresários afectados pela decisão do Governo de proibir a venda de aves vivas nos mercados do território já aceitaram a proposta do apoio financeiro na ordem dos 41 milhões de patacas.

“Oitenta por cento das pessoas aceitaram a nossa proposta, faltam sete que são comerciantes grossistas e mais um que fica fora do nosso âmbito porque funciona numa fábrica”, disse José Tavares ao PONTO FINAL. “Eu espero que, até ao final deste mês, eles pensem melhor sobre a nossa intenção, porque o nosso objectivo passa apenas pelo propósito de que eles percebam que este é um meio de colmatar um bocado as dificuldades que eles vão enfrentar daqui para o futuro”, acrescentou o dirigente.

Questionado sobre possíveis novas negociações com os comerciantes que se recusam a aceitar o apoio monetário do Executivo, José Tavares garantiu que “esta é a última oferta”.