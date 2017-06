Atletas malaios em alta no Open de Bowling de Macau

Os malaios Syafiq Ridhwan e Radin Nur Najwa foram os grandes vencedores do Torneio Open de Bowling de Macau, que terminou no Sábado e teve lugar no Cotai, no Centro de Bowling de Macau. Zoe Dias Ma acabou o torneio masculino no terceiro lugar e foi o melhor representante do território.

Na final, o vencedor da prova masculina de 2012, Syafiq, derrotou o sul-coreano Baek Jong Yun, que jogava para defender o título conquistado no ano passado, com um resultado de 251-215. A vitória permitiu ao malaio levar para casa um prémio de 70 mil patacas, enquanto o vencido levou um cheque no valor de 30 mil patacas.

Já no terceiro lugar terminou Zoe Dias Ma, que assim conquistou um prémio pecuniário no valor de 15 mil patacas. Nos lugares seguintes ficaram Michael Mak, Alex Liew e Rafiq Ismail, que levaram para casa 6 mil, 5 mil e 4 mil patacas, respectivamente.

Na prova de senhoras, Radin derrotou na final a indonésia Putty Armein, vencendo o Open de Macau na primeira participação, com um resultado de 248-194. Enquanto campeão, a jogadora malaia de bowling levou para casa 40 mil patacas, enquanto que a segunda classificada arrecadou 18 mil patacas.

No terceiro lugar ficou a sul-coreana Lee Young Seung, seguida pelas compatriotas Jang Ryeon Gyeong e Jung Ha Eun. As atletas tiveram direito a um prémio monetário de 10 mil, 4 mil e 3 mil patacas, respectivamente.

Ontem, a maior parte dos mesmos atletas disputaram outro torneio, deste vez pontuável para o campeonato da Federação Asiática de Bowling (ABF, em inglês). Na prova masculina o vencedor foi o malaio Adrian Ang, ao bater Baek Jong Yun por 268-267. O sul-coreano somou assim duas finais perdidas em dois dias consecutivos

Na prova feminina, a indonésia Putty Armein conseguiu mudar a sua sorte, depois de ter perdido a final de sábado. Ontem, Armein derrotou na final do torneio da ABF Lee Young Seung, terceira classificado do dia anterior, por 232-226.