A opressão e a injustiça na pintura do marroquino Omar Saadoune

O artista marroquino Omar Saadoune vai-se dar ao conhecer ao público do território com a exposição “Monologue”, uma mostra que reúne uma selecção de alguns dos trabalhos mais emblemáticos do pintor. A exposição foi inaugurada na sexta-feira e vai manter-se aberta ao público até 26 de Julho na galeria Blanc Art, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, no nono andar do edifício Praça Kin Heng Long.

A galeria Blanc Art propõe-se promover artistas inovadores e a alimentar o trabalho de talentos de todo o mundo. Omar Saadoune é um artista que exemplifica o talento e a inovação artística que a Blanc Art procura e deseja divulgar.

Nascido em Marrocos e formado no Instituto Nacional de Belas Artes de Tetouan, Omar Saadoune desenvolveu desde cedo uma paixão pela forma alegórica e simbólica de representação na arte. O artista desafia os limites das artes visuais tradicionais, não só através da pintura, mas também do trabalho multimédia, do cinema e da performance ao vivo.

Saadoune aborda no seu trabalho questões urgentes como a opressão a que estão sujeitos os povos, as lutas e o futuro da humanidade. Cada pintura é uma performance a solo do artista, transmitindo a sua visão do mundo através de imagens vivas e provocando nos observadores um impacto visual poderoso e estimulante, explica a galeria Blanc Art em comunicado. Algumas das suas obras de arte são inspiradas na visão primitiva da arte africana, de forma despretensiosa, mas com uma voz perseverante nas artes.

Na obra “Humano”, um trabalho de 2017 que vai estar em exposição, um crânio humano assume um estatuto central, do qual escorre a tinta, sendo que a cabeça é a representação da humanidade e da sociedade, enquanto os pontos de cor que preenchem o crânio reflectem o bem e o mal de uma sociedade cosmopolita, lê-se no comunicado da Blanc Art: “É precisamente a diversidade oferecida pela sociedade que tolda o fundamento da natureza humana. Tal como a base substancial do crânio, as cores sozinhas não fariam sentido na tela, sugerindo que a sociedade está impedida de florescer verdadeiramente até ao seu pleno potencial sem a base da natureza humana. Saadoune sugere com este trabalho que a sociedade civilizada é construída sobre as características psicológicas gerais, sentimentos e traços comportamentais compartilhados por todos os seres humanos”, revela a nota enviada à imprensa pela Blanc Art .