Zhuhai: Funcionários de spa detidos por promoverem circulação de moeda falsa

As forças de segurança do Continente detiveram três pessoas nas cidades de Zhuhai e de Shenzhen, suspeitos de promoverem a circulação de moeda falsa. Os três homens foram detidos na sequência de uma investigação conjunta, promovida pela Polícia Judiciária da RAEM e pelas autoridades do Continente.

Desde Março, num período de menos de três meses, a polícia de investigação do território recebeu um total de onze denúncias a dar conta de tentativas de pagamento com notas falsas de 500 e 1000 patacas ou de 500 dólares de Hong Kong. Depois de interrogar os autores das tentativas de pagamento, a Judiciária apercebeu-se de que teriam sido enganados. Em comum, as vítimas tinham a passagem por um spa no vizinho município continental de Zhuhai.

Depois de ter sido preso, um dos detidos confessou que um dos gestores do estabelecimento adquiriu notas falsas em Cantão, incumbindo-o a si e ao outro cúmplice de abrirem os cacifos dos clientes e de apoderarem do dinheiro que tinham, trocando-o por notas falsas.

Citada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária diz que o dinheiro falso em questão tinha pouca qualidade, assemelhando-se a uma fotocópia a cores. O golpe fez, ainda assim, uma dezena de vítimas e a PJ acredita que os números poderão ser maiores e vai, por isso, dar seguimento à investigação.