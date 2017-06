Universidade de Macau cria Associação de Medicina de Precisão

Uma plataforma para comunicar e cooperar com o campo da medicina de precisão e melhorar o nível clínico, académico e científico desta área. São estes os objectivos da Associação de Medicina de Precisão de Macau, organismo ontem fundado na Universidade de Macau.

No discurso de fundação, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o presidente Chong Hong Heng explicou que vão ser feitos esforços para que haja uma cooperação permanente com várias universidades locais e indústrias relacionadas com a medicina.