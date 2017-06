Arroz, o grão da vida: Uma mulher vende arroz frente a um estabelecimento comercial na capital vietnamita, Hanoi. O Vietname exportou cerca de 2,3 milhões de toneladas de arroz nos cinco primeiros meses do corrente ano. As exportações geraram um volume de negócios na ordem dos mil milhões de dólares norte-americanos, de acordo com um relatório recentemente publicado pelo Ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Rural vietnamita. EPA/LUONG THAI LINH

