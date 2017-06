Sónia Chan não define prazo para apresentar decisão sobre proposta de alteração da Lei de Terras  

A secretária para a Administração e Justiça está a analisar o projecto de alteração da Lei de Terras apresentado pelos deputados Leonel Alves e Zheng Anting. Sónia Chan diz que precisa de tempo para se pronunciar sobre uma proposta que “é bastante comprida”, mas não aponta um prazo para dar a conhecer a decisão. A governante promete, ainda assim, fazê-lo “o mais breve possível”.

Sílvia Gonçalves

A secretária para a Administração e Justiça diz que necessita de tempo para analisar o projecto de alteração à Lei de Terras que lhe foi remetido recentemente pelos deputados Leonel Alves e Zheng Anting. Sónia Chan recusa, contudo, definir um prazo para se pronunciar sobre o documento, garantindo que procurará fazê-lo no mais curto espaço de tempo possível. A governante participou ontem na cerimónia de tomada de posse do novo vice-presidente do Concelho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), Lo Chi Kin.

“Nós acabamos de receber esta proposta, a proposta é bastante comprida, precisamos de mais tempo para a analisar”, assumiu ontem a secretária para a Administração e Justiça, em declarações à imprensa, sobre o projecto de alteração à Lei de Terras apresentado pelos deputados Leonel Alves e Zheng Anting. Questionada sobre o facto de o Governo ter assumido, em Março último, a intenção de não proceder à revisão do diploma, Sónia Chan garantiu apenas que a proposta endereçada ao Executivo pelos parlamentares se encontra sob análise: “De qualquer forma nós estamos a fazer a análise, não podemos adiantar mais”. A governante reconheceu, ainda assim, que o diploma da Lei de Terras “atrai bastantes divergências”.

Sobre a definição de um prazo para apresentar uma decisão, a secretária para a Administração e Justiça não faz previsões: “Já recebemos [a proposta de alteração] há dias. Nós vamos fazer o possível para analisar e evidentemente é preciso tempo para a tradução. Neste momento não podemos definir o tempo exacto, mas vamos fazer o possível para sermos o mais breves possível”. Questionada sobre se a decisão poderá surgir ainda este ano, Sónia Chan não vacila: “Vamos fazer o mais breve possível, mas não temos uma definição do tempo”, complementa.

Já sobre a possibilidade de poderem vir a ser introduzidas alterações na Lei Eleitoral, dadas as divergências recentemente apontadas entre as versões portuguesa e chinesa do diploma, Sónia Chan Hoi Fan adia uma eventual decisão para depois do escrutínio agendado para 17 de Setembro: “Primeiro vamos terminar a eleição deste ano, e depois vamos ver o relatório final”, adianta.

A titular da pasta da Administração e Justiça falou ontem à margem da cerimónia de tomada de posse do novo vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Lo Chi Kin, que decorreu no salão nobre do IACM. Sobre o engenheiro civil que agora assume a vice-presidência do organismo, Sónia Chan assinalou sobretudo o longo percurso de Lo na administração pública: “Ele já tem muitos anos de experiência de trabalho no IACM, com a vice-presidência dele pode-se melhorar a coordenação das obras”.

Lo Chi Kin, licenciado em engenharia civil pela Universidade de Huaqiao, iniciou funções no então Leal Senado em 1993, e a partir de 2001 assumiu o cargo de chefe da Divisão de Obras da Câmara Municipal de Macau Provisória. Lo Chi Kin desempenhou ainda funções como chefe da Divisão de Vias Públicas do IACM até 2010 e depois como chefe dos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais até Maio de 2017. Encontrava-se desde Março deste ano como vice-presidente do Conselho de Administração do IACM em regime de substituição. Lo Chi Kin assume oficialmente o novo cargo a partir de 3 de Junho, por um período de dois anos.