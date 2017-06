Sky fortalece-se para dar a Chris Froome quarto “Tour”

O ciclista britânico Chris Froome vai ter o apoio de uma Sky fortalecida para tentar conquistar pela quarta vez – a terceira consecutiva – a Volta a França, com a equipa britânica a apresentar duas alterações em relação a 2016.

A Sky apresentou ontem os nove ciclistas que vão correr o 104.º Tour, com Froome – vencedor em 2013, 2015 e em 2016 – a surgir como chefe de fila, num conjunto muito forte, como nos últimos anos.

Em relação a 2016, o conjunto britânico fez apenas duas alterações, com as entradas do polaco Michal Kwiatkowski, ex-campeão do mundo, e do alemão Christian Knees.

Depois de uma decepcionante participação na Volta a Itália, em que o español Mikel Landa foi o mais bem classificado, na 17.ª posição, a Sky volta a apostar tudo no Tour.

O britânico Geraint Thomas, que desistiu no Giro após um incidente com uma moto, o campeão colombiano Sergio Henao, os trepadores espanhóis Mikel Nieve e Mikel Landa, o bielorrusso Vasil Kyrienka, ex-campeão do mundo de contra-relógio, e o britânico Luke Rowe completam a equipa.

A Volta a França de 2017 inicia-se em 1 de Julho, na cidade alemã de Dusseldorf, vai passar pela Bélgica e termina em Paris em 27 de Julho.