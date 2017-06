Proprietária da Sauber despede Monisha Kaltenborn

A empresa suíça de fundos de investimento Longbow Finance, proprietária da equipa de Fórmula 1 Sauber, anunciou a saída, “com efeito imediato” e “por divergência de opiniões” da sua directora-geral Monisha Kaltenborn.

“A Longbow Finance SA lamenta informar que, por mútuo consentimento e devido a divergência de opiniões sobre o futuro da empresa, Monisha Kaltenborn deixa a sua posição no grupo Sauber, com efeito imediato”, afirmou Pascal Picci, presidente do conselho de administração da escuderia.

A austríaca Monisha Kalthenborn tornou-se em 2012 a primeira mulher a liderar uma equipa de Fórmula 1, quando ingressou na Sauber que, entretanto, devido a problemas financeiros, foi adquirida pela Longbow Finance em 2016.

O ‘manager’ da equipa, Beat Zehnder, afirmou ao jornal suíço Blick que os proprietários pediram ao director técnico Jorg Zander que assuma a liderança da escuderia no Grande Prémio do Azerbaijão, que se disputa no próximo fim de semana.