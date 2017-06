Prémio Hotel Verde: DSPA distingui 27 unidades hoteleiras  

No ano em que o prémio Hotel Verde Macau celebrou uma década, o Governo distinguiu 27 unidades hoteleiras, o número mais elevados desde que a iniciativa foi lançada em 2007. No discurso que proferiu na cerimónia de atribuição dos galardões, Raymond Tam, responsável pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) colocou ênfase nas medidas implementadas pela indústria e que “podem diminuir os custos operacionais dos estabelecimentos e reforçar o seu papel na melhoria ambiental”.

Uma novidade introduzida na edição deste ano da iniciativa foi o “Certificado de medidas básicas”, atribuído às pousadas económicas Asia Boutique Inn e Towns Well Motel. Das 27 unidades hoteleiras distinguidas este ano, onze concorreram pela primeira vez e sete alcançaram o prémio de ouro. Ao longo da última década a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental entregou o galardão de Hotel Verde a 47 hotéis.

De acordo com os mesmos serviços, o valor médio anual de consumo de electricidade por quarto de hotel verde caiu mais de 3 mil quilowatts. Já o volume médio anual de consumo de água por quarto diminuiu o equivalente a cerca de 300 mil garrafas de um litro. Quanto aos resíduos produzidos pelos hóspedes, conheceram uma redução na ordem dos 30 por cento. O peso total de materiais recicláveis recolhidos ultrapassou, por sua vez, as 170 mil toneladas.

Algumas das medidas aplicadas pelas unidades hoteleiras que chamaram a atenção da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental passam pela criação, por parte dos hóteis, de departamentos de desenvolvimento sustentável, pela aquisição de veículos eléctricos ou movidos a gás natural, pela criação de quartos específicos para não fumadores e pela diminuição da poluição sonora e luminosa.

A DSPA irá abrir as candidaturas para a próxima edição do concurso no próximo dia 1 de Julho e os interessados têm até 16 de Agosto para se inscrever. Raymond Tam deu, desde já a conhecer, a criação de uma nova modalidade – o Prémio de Platina – que “visa incentivar o sector hoteleiro a avançar para um melhor nível de desempenho ambiental”.

“Deste modo, o ‘Prémio Hotel Verde Macau’ ganha uma maior dimensão e será reforçada a eficiência no âmbito da protecção ambiental”, concluiu o dirigente.