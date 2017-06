Entre Fevereiro e Junho, a Polícia Judiciária detectou cinco casos de roubos em unidades hoteleiras, que envolveram um total de 3,5 milhões de patacas, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com as autoridades, os casos envolviam a mesma rede de crime organizado, que atraia as vítimas para os quartos de hotel e depois roubava-as. O grupo tinha como cabecilha um mulher, que foi presa, bem como outros dois parceiros.