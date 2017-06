“Macau é um lugar muito apropriado para organizar exposições de desenhos animados”

A primeira exposição de grande escala da empresa que criou a Hello Kitty – a Sanrio – visita Macau no próximo mês, exibe cerca de uma centena de desenhos animados clássicos, entre elas a mais famosa personagem da banda desenhada japonesa. Os visitantes podem ver ainda na exposição mais de 400 produtos marcantes da empresa, que lhes recordarão “A Nossa Infância Sanrio”.

Elisa Gao

A empresa Sanrio Hong Kong vai estender ao território a sua primeira exposição de larga escala, que inclui mais de uma centena de personagens dos desenhos animados, entre eles a popular Hello Kitty, e mais de quatro centenas de produtos com assinatura do grupo e que marcaram uma época. O objectivo passa por fazer com que os visitantes evoquem os melhores momentos da sua infância, num certame que se denomina precisamente “A Nossa Infância Sanrio” (Our Sanrio Times, em inglês). A exposição vai estar patente ao público no hotel Studio City entre 28 de Julho e 3 de Setembro.

“Macau é um lugar apropriado para organizar exposições de desenhos animados”, afirmou, ontem, Lo Tak Chong, Director da Macexpo, empresa responsável por organizar a exposição em Macau.

Sobre o evento, Lo estima que possa atrair até 40 mil pessoas, das quais uma proporção de entre 20 e 30 por cento deverão ser turistas.

No ano passado, a Macexpo trouxe a Macau os desenhados animados japoneses Chibi Maruko Chan, que se tornaram populares durante os anos 80, e cuja exposição evocava os 25 anos da série de desenhos animados. O evento foi visitado por cerca de 70 mil pessoas, com os bilhetes a esgotarem. Entre os visitantes, cerca de 30 a 40 por cento eram turistas.

Este ano, em cooperação com a Sanrio Hong Kong, vão ser 100 os personagens de desenhos animados que visitam Macau do total dos mais 400 criados desde 1960 pela empresa de origem japonesa. Vão estar igualmente em exposição quatro centenas de produtos clássicos da família Sanrio, incluindo uma réplica da primeira carteira Hello Kitty que foi colocada à venda na década de 70.

“De facto, Macau podia ter entre três e quatro exposições ao mesmo tempo. Assim seria uma cidade especializada neste tipo de eventos, o que permitia que os turistas tivessem outros locais para visitar, além dos mais populares. Na realidade, acho que este tipo de eventos é muito positivo para desenvolver a indústria local de exposições”, afirmou Lo Tak Chong.

Já Caroline Tsang, directora de operações da Sanrio Hong Kong, mostrou-se confiante que o evento vai conseguir cobrir as despesas com a organização, apesar do mercado do retalho de Hong Kong e Macau estar em baixa nos últimos tempos.

A exposição “A Nossa Infância Sanrio” vai contar com 15 cenários, como um túnel do tempo, os esboços originais dos desenhadores japoneses responsáveis pelo desenhados animados, a vila Sanrio, com um comboio e uma réplica da primeira loja de presentes da Sanrio, que abriu as portas no Japão durante os anos 70. Outros espaços disponíveis são a sala das Notícias Morango (publicação mensal para os fãs) e a sala da visita da Sanrio a Macau.

As pessoas podem ainda comprar presentes temáticos na loja Sanrio, como sacos de pano, bolsas para canetas, blocos de notas, chapéus de chuva ou capas para telemóveis, com os preços a variarem entre as 50 e as 170 patacas.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de hoje e até 27 de Julho nas páginas online da exposição, do Studio City e da Macauticket com um preços especial de 98 patacas. Durante a exposição, o preço é de 150 patacas, com condições especiais para grupos e residentes de Macau.