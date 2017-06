Kwan Tsui Hang pede revisão urgente do Regulamento de Segurança Contra Incêndios

A deputada Kwan Tsui Hang remeteu ao Executivo uma interpelação escrita em que questiona o Governo sobre um eventual ajustamento do Regulamento de Segurança Contra Incêndios, de forma a que o diploma se possa adequar aos mais recentes desenvolvimentos técnicos tanto ao nível da construção de edifícios, como ao nível do combate a incêndios.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a interpelação apresentada pela deputada tem como ponto de partida o incêndio que destruiu a Torre Grenfell, em Londres, e que resultou, de acordo com os número conhecidos até ao momento, em 79 mortos. No documento que endereçou ao Executivo, Kwan Tsui Hang sublinha que uma das causas do incêndio terá sido o revestimento de tela de zinco que foi aplicado sob a fachada do prédio.

A veterana deputada lembra que o Regulamento de Segurança Contra Incêndios está em utilização há 22 anos e defende que a sua revisão não pode ser atrasada. Kwan Tsui Hang questionou ainda se o Executivo vai considerar a sugestão de conduzir uma inspecção de modo a perceber se há edifícios no território que estejam a fazer uso do mesmo revestimento de tela de zinco que terá estado na origem do incêndio em Londres. Kwan Tsui Hang quer ainda se o Executivo tenciona ainda introduzir no novo Regulamento de Segurança Contra Incêndios um mecanismo de revisões periódicas.