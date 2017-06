Hotel 13 aguarda por aval da DST para abrir as portas

O Hotel 13, do milionário Stephen Hung, ainda está à espera de obter uma licença por parte da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) para poder operar. A informação foi avançada, ontem, pelo jornal Business Daily, que considera que esta realidade explica, em parte, o atraso na abertura do projecto.

“O procedimentos de licenciamento relacionados com o hotel mencionado [13] e estabelecimentos relacionados ainda estão em curso”, disse um porta-voz da DST à publicação.

Também fonte do hotel avançou que não há data prevista para a abertura do empreendimento turístico: “A abertura ao público do Hotel 13 vai ser em 2017, mas a data exacta só vai ser anunciada mais tarde”, frisou.

Inicialmente quando foi anunciado, o projecto que, entre outras excentricidades, conta com uma frota de 30 carros da marca Rolls Royce, falava na existência de 60 mesas de jogo. Contudo, com o avançar do tempo a ideia deixou de constar nos documentos da empresa.

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos avançou ao jornal em língua inglesa que até ontem não tinham sido pedida autorização por parte de qualquer das operadoras para instalar mesas de jogo no “13”.