Filipe de Souza aposta na vitória em Zhuhai. Rui Valente aponta ao top 5  

A ronda de encerramento do Campeonato de Carros de Turismo de Macau decorre este fim-de-semana no Circuito Internacional de Zhuhai. Filipe Clemente de Souza e Rui Valente esperam estar entre os pilotos da frente.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

O macaense Filipe Clemente de Souza é o principal candidato à vitória final no Campeonato de Carros de Turismo de Macau (MTCS, em inglês), que tem lugar este fim-de-semana no Circuito Internacional de Zhuhai. Apesar de estar apenas no quarto lugar, o piloto dominou as duas corridas da primeira ronda na categoria Classe 1.6T.

“Vamos para Zhuhai com o objectivo de ganhar o campeonato, é esse o nosso objectivo à partida”, disse Filipe de Souza, ao PONTO FINAL. “Na primeira ronda, o carro já estava muito próximo daquilo que queríamos, por isso não houve grandes alterações. Só fizemos uns pequenos ajustes no intercooler”, acrescentou o piloto do Chevrolet Cruze.

Na primeira jornada do campeonato, Filipe de Souza somou uma vitória e uma desistência, quando liderava à entrada da última volta. A desistência aconteceu na primeira corrida devido ao rebentamento de um pneu: “Vamos ter muito cuidado com os pneus, verificar muito bem as temperaturas e a pressão”, reconheceu.

A tabela de pontos é nesta altura liderada por Paul Poon. O piloto de Hong Kong, que se apresenta ao volante de um Peugeot RCZ soma 25 pontos, mais cinco do que o macaense. Porém, para Filipe Clemente de Souza o principal adversário vai ser Célio Dias (Mini Cooper).

“O Célio [Dias] vai estar muito forte e vai tentar ganhar. Depois das primeiras corridas, ele fez alterações e ouvi dizer que conseguiu recuperar alguma distância”, revelou. “Os Peugeot RCZ, segundo disse a equipa, ainda precisam de se preparar melhor. Acredito que ainda não tenham carro para lutar pela vitória. Mas até ao Grande Prémio de Macau vão ter tempo para voltar à frente”, defendeu.

Rui Valente ao ataque

Por sua vez, Rui Valente espera um fim-de-semana com um ritmo que lhe possa garantir um lugar entre os pilotos da frente, depois de na primeira ronda ter tido problemas na caixa de velocidades. Como resultado, acabou as corridas em 20.º e 14.º.

Ao PONTO FINAL, o veterano explicou que a estratégia passa por atacar desde início para poder somar o máximo de pontos possíveis. Rui Valente é actualmente 22.º do campeonato, sendo que para o Grande Prémio de Macau apuram-se os 25 primeiros.

“Na primeira corrida vou apontar aos cinco primeiros, é a minha previsão. Para mim é indiferente se estiver a chover ou se corrermos com piso seco. Vamos atacar desde o início e o objectivo é pontuar”, afirmou Rui Valente, sobre a estratégia.

O piloto desvalorizou igualmente as hipóteses de não estar na sessão de qualificação para o Grande Prémio de Macau: “Não me passa pela cabeça não me apurar para Macau, até porque estamos praticamente apurados. Há uma grande distância face aos pilotos que estão fora dos lugares de qualificação para Macau”, notou.