Depois do SoHo, Broadway também na mira dos Serviços de Turismo  

Afinal são 13 e não apenas oito os restaurantes que operavam ou operam sem licença desde a abertura do espaço SoHo, em Agosto de 2014. A Direcção dos Serviços de Turismo tem em mãos outros cinco processos para além dos que resultaram no encerramento de oito estabelecimentos de restauração. A “food street” da Broadway, adiantou ontem Helena de Senna Fernandes, também aloja espaços não licenciados.

Os oito estabelecimentos de restauração do espaço SoHo, localizado no empreendimento City of Dreams, cujo encerramento foi decretado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), encontravam-se a operar sem licenciamento desde a abertura do espaço, em Agosto de 2014. A explicação foi ontem avançada por Maria Helena de Senna Fernandes. A directora dos Serviços de Turismo adiantou que os restaurantes se encontravam a aguardar pelas licenças, mas os alvarás não seriam atribuídas até que as obras previstas para o Soho recebessem “luz verde” por parte dos departamentos responsáveis. O Governo tem agora em mãos outros cinco casos referentes a estabelecimentos comerciais que operam no mesmo espaço e que se encontram a funcionar de forma ilegal há quase três anos.

No total são treze, os casos relativos a estabelecimentos de restauração que se encontram a operar no Soho sem licenciamento desde Agosto de 2014. Os primeiros processos sancionatórios foram levantados em finais de 2015 e completados um ano depois, tendo resultado no encerramento dos oito estabelecimentos que já fecharam portas. Para além de terem recebido ordem de encerramentos, cada um dos oito restaurantes foi sancionado com multas de “pelo menos” 30 mil patacas. Mas como explica Senna Fernandes o desfasamento de mais de um ano entre a abertura dos espaços e a instauração dos primeiros processos sancionatórios? “Temos que dar tempo para defesa, temos que dar tempo para eles apresentarem as suas explicações, os seus argumentos” justificou a dirigente, à margem da cerimónia de atribuição do Prémio Hotel Verde Macau.

Quanto aos restantes cinco processos sancionatórios que estão agora a decorrer, Senna Fernandes garante que “muito em breve” serão concluídos. Os espaços visados ainda se encontram a aguardar pelas respectivas licenças, mas complicações burocráticas relativas a obras em curso dificultam a atribuição dos alvarás: “Como as obras lá [no Crown e no Hard Rock] não estão completamente regularizadas estas afectam o processo de licenciamento destes restaurantes” explicou a Directora dos Serviços de Turismo. Em falta está o “acompanhamento do próprio hotel”, ou seja, documentação exigida pelo Governo e que ainda não foi entregue pelas unidades hoteleiras em questão.

“Os dois processos são paralelos: ao mesmo tempo que nós estamos a fazer o processo sancionatório também está em curso o processo de licenciamento” explicou a responsável. “Se até completar o processo [sancionatório] eles ainda não conseguiram ter a licença emitida claro que nós vamos proceder ao encerramento”, vaticinou. Contudo, e independentemente de a licença ser emitida a tempo de impedir o encerramento do espaço, a directora da Directora dos Serviços de Turismo esclareceu que “mesmo assim a multa tem de ser aplicada”.

Existem ainda “um ou dois” casos de restaurantes do SoHo que decidiram encerrar por iniciativa própria. Quanto a estes espaços, Senna Fernandes não garantiu se seriam ou não multados “porque depende de eles terem fechado antes ou depois de a DST ter conseguido levantar um auto”. Contudo, se o encerramento ocorreu após a instauração do processo este será conduzido até ao fim, garantiu a responsável.

Maria Helena de Senna Fernandes revelou também que o organismo que dirige tem “entre mãos” alguns casos de falta de licenciamento de estabelecimentos de restauração localizados na “food street” da Broadway, empreendimento do grupo Galaxy Entertainment inaugurado em Maio de 2015. Contudo, a maioria destes locais conseguiu regularizar a situação e obter o alvará de funcionamento antes de a Direcção dos Serviços de Turismo ter tempo de concluir os processos sancionatórios, pelo que “não vão ser fechados mas têm que ser multados”, sublinhou a responsável.

CVN