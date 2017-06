Centro Católico Diocesano vai ter 20 andares

O projecto de reabilitação do Centro Católico Diocesano, situado na Rua do Campo, prevê a construção de um edifício em altura com 20 andares. O plano de construção inclui um espaço de exposições, uma área multifunções e ainda uma unidade hoteleira.

Os responsáveis pelo projecto do novo Centro Católico adiantaram que cinco andares da nova construção vão ser usados para escritórios e actividades de natureza religiosa. Pelos restantes andares vão ficar distribuídos uma capela e áreas de exposição.

A área multifunções inclui um auditório com capacidade para 200 pessoas e salas de conferências.

A nova construção vai ter também um hotel com 300 quartos, para assegurar alojamento e espaço de retiro para viajantes, peregrinos e jovens.