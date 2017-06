Causas do encerramento do Centro Médico Ai Wei Fu ainda no segredo dos deuses

O Governo ainda não revelou as causa que levaram ao encerramento do Centro Médico Ai Wei Fu, recentemente decretado pelos Serviços de Saúde. De acordo com as informações avançadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Leong Pui San, responsável da Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades e Profissões Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde, disse que ainda não era certo que a suspensão da actividade se tivesse ficado a dever à prescrição de medicamentos fora do prazo de validade.

De acordo com a mesma fonte, o Centro Médico Ai Wei Fu é suspeito de importar ilegalmente e utilizar medicamentos fora do prazo de validade e de oferecer tecnologia de apoio à procriação medicamente assistida. Leong Pui San disse ainda à Rádio Macau que os Serviços de Saúde estão a investigar duas outras clínicas que também providenciariam serviços da índole.

A responsável explicou que os obstetras e os médicos de medicina geral podem utilizar os medicamentos e tecnologia relativa a processos de procriação medicamente assistida, mas que tal exige instalações e equipamentos específicos. Como tal, a Direcção dos Serviços de Saúde está a ponderar formular medidas para resolver o problema na sua fonte