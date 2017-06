Catorze candidatos a gestão combinada de auto-silos  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) recebeu esta quinta-feira 14 propostas no âmbito do concurso público para a gestão e exploração do Auto-Silo da Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, do Auto-Silo Pak Lek, do Auto-Silo Praça de Ferreira do Amaral e do Auto-Silo da Estrada Flor de Lótus.

O acto público de abertura das propostas decorreu no salão multi-usos da sede da DSAT. Do total de 14 empresas que apresentaram propostas, onze foram admitidas, duas admitidas condicionalmente e a proposta remanescente não foi aceite. As companhias cujas propostas foram aceites a título condicional terão de apresentar os documentos em falta até às 15h30 de hoje, para serem apreciados, logo depois, pelo júri do concurso, esclarece uma nota emitida pela DSAT. Os valores de contrapartida de referência propostos, nas 13 propostas admitidas e admitidas condicionalmente, variam entre as 100.000,00 e as 3.660.000,00 patacas. Escreve a DSAT que “o presente concurso público distingue-se dos outros da mesma natureza, pois a sua adjudicação confere a gestão e exploração de, não só um, mas vários auto-silos, sendo uns mais rentáveis do que os outros”. O prazo de adjudicação do concurso é de seis anos.