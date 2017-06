Cancro: Quatro unidades de saúde suspeitas de prescreverem tratamento inadequado  

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que quatro clínicas se encontram sob investigação sob suspeita de prescrição inadequada de medicamentos anti-oncológicos. O anúncio foi feito depois do organismo ter conduzido inspecções surpresa em sete unidades de saúde privadas. Das clínicas investigadas, apenas uma – o Kind Care Medical Center – passou na avaliação do Governo. O valor dos medicamentos prescritos de forma ilegal ronda os 80 milhões de patacas.

Os Serviços de Saúde revelaram ontem que quatro unidades de saúde privadas – o Taivexmalo Hospital de Dia, o Centro Médico Vida, o The Doctor Clinic e o Centro Médico Hua-Ao – se encontram sob suspeita de prescrição inadequada de medicamentos anti-oncológicos. O anúncio foi ontem feito na sequência de uma série de inspecções surpresa que tiveram como alvo sete clínicas do território. Sob investigação estão ainda o Centro Médico Amar o Coração e o Centro Médico Wang Pok. Já o Kind Care Medical Centre encontrava-se em pleno cumprimento das normas vigentes. Num comunicado enviado às redacções, a Direcção dos Serviços de Saúde refere que o valor total de medicamentos prescritos de forma irregular é de 80 milhões de patacas.

Na mesma nota de imprensa, os Serviços de Saúde adiantam que detectaram “preliminarmente irregularidades na prescrição de medicamentos anti-oncológicos para tratamento de carcinoma pulmonar”. O organismo liderado por Lei Chin Ion identificou ainda vários outros problemas: “Os processos clínicos de pacientes estavam incompletos e [verificou-se ainda] a falta dos processos clínicos de pacientes a quem foi prescrito o medicamento, e a diferença de quantidade entre a compra e a prescrição de medicamentos”.

Depois da selagem dos produtos suspeitos e da recolha quer dos processos clínicos em papel, que do registo electrónico de processos clínicos, o organismo diz estar a investigar as ocorrências em causa, “incluindo a análise do uso de outros medicamentos anti-oncológicos, de modo a verificar a existência da mesma irregularidade”.

A Direcção dos Serviços de Saúde refere que, no mercado local, o valor dos medicamentos anti-oncológicos que alegadamente terão sido prescritos de forma inadequada é “de cerca de 80 milhões de patacas” e ainda que os mesmos medicamentos não foram registados oficialmente em Macau, tendo os serviços autorizado “a importação de medicamentos para uso por pacientes determinados”. O organismo detectou, contudo, que “algumas entidades de saúde procediam à venda ilegal deste tipo de medicamentos a pacientes da República Popular da China para obtenção de lucro, constituindo o acto uma grave infracção à política promovida pelo interior da China, para além de serem suspeitas de fraude, contrabando e evasão fiscal”.

Os Serviços de Saúde garantem ainda que se opõem vigorosamente ao “acto de obtenção de lucro através da venda ilegal de medicamentos anti-oncológicos” e que os infractores são “punidos de acordo com a lei”. O organismo explica que, de acordo com o diploma que regula o exercício da actividade privada de prestação de cuidados de saúde, “a infracção dos deveres profissionais pode ser punida com sanções, ou seja, se a infracção revestir a natureza de crime contra a saúde pública, a multa será acrescida de suspensão da licença e, em caso de reincidência, o seu cancelamento”. Além disso, “não será excluída a possibilidade de envio do caso ao Ministério Público para apuramento da responsabilidade penal”.