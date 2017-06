Berlim reiterou apoio a tratado comercial com o Japão

A ministra da Economia alemã, a social-democrata Brigitte Zypries, ratificou ontem o apoio de Berlim aos acordos comerciais que a União Económica (UE) está a negociar com o México, o Mercosul e o Japão.

Zypries considerou que a aliança com o Canadá, CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), lança as bases para que originem um crescimento inclusivo.

Num comunicado antes de reunir-se com a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, Zypries afirmou que o CETA fixou normas para acordos com “altos níveis para trabalhadores, consumidores e meio ambiente, bem como um moderno sistema de proteção dos investimentos associados a uma ambiciosa abertura de mercados, que são o caminho para o bem-estar e um crescimento inclusivo”.

Na opinião da responsável alemã, a UE deve permanecer unida e falar em voz alta a favor de mercados abertos com regras justas, algo “importante quando países fora da Europa se voltam para o protecionismo”.

O Ministério da Economia alemão recordou que o comércio externo alemão representa 7,2 por cento do comércio mundial e que quase um terço dos postos de trabalho no país, um em cada dois no caso da indústria, depende directa ou indirectamente das exportações.