Aldeia enriquece com “boom” das barrigas de aluguer

A prática é ilegal, mas o detalhe não impede que o número de mulheres envolvidas no negócios das “barrigas de aluguer” se faça sem riscos. Numa pequena aldeia da província de Hubei a gestação de substituição tornou-se um modo de vida, numa processo que não se faz sem riscos.

A indústria de “barrigas de aluguer” é desde há uma década uma importante fonte de receitas para a aldeia chinesa de Qili, na província de Hubei, apesar de a gestação de substituição estar proibida no país.

Em Qili, um casal infértil pode alugar um ventre por preços que variam entre 150.000 e 250.000 yuan – entre 176 mil e 294 mil patacas), um valor quinze vezes superior ao rendimento médio anual no interior de Hubei. Na província, o valor do salário médio ronda os 11.844 yuan (13 930 patacas), de acordo com uma reportagem difundida pela estação de televisão Shandong TV.

A indústria floresce na aldeia desde há uma década, apesar de ser ilegal na República Popular da China.

Penas leves, altos lucros e um aumento da taxa de infertilidade no país – de três porcento, há 20 anos, para quase 15 por cento, actualmente – têm levado ao ‘boom’ no uso de barrigas de aluguer, indica a reportagem.

No Baidu, o principal motor de busca chinês, uma pesquisa pelas palavras-chave “barriga de aluguer” permite encontrar centenas de agências. Muitas mulheres estão dispostas a correr riscos, alugando o ventre em idades já avançadas ou acedendo a engravidar logo após dar à luz.

Num caso, uma família foi indemnizada em “dezenas de milhares de yuan”, depois de a sua filha ter morrido durante a gravidez.

A indústria gera também abusos contra as mulheres de Qili, que são enviadas para Wuhan, a capital de Hubei, ou para a província de Cantão ou Xangai, onde ficam trancadas em casas disponibilizadas pelos intermediários, até que o bebé nasça.

Em Fevereiro passado, o porta-voz da Comissão Nacional da Saúde e Planeamento Familiar da China, Mao Qunan, afirmou que a gestação de substituição é um “tema complexo”, que envolve questões legais, éticas e sociais, e que a comissão continuará a punir.

Apesar de a República Popular da China ter já mais residentes em áreas urbanas do que rurais, a família continua a ser fundamental na sociedade chinesa, com o casamento e ter filhos a constituírem quase um dever.