AL: Lam Lon Wai e Lei Chan U são os candidatos da FAOM no sufrágio indirecto

Lam Lon Wai e Lei Chan U vão ser os candidatos da Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM) às eleições legislativas de 17 de Setembro próximo pelo expediente do sufrágio indirecto. Os dois candidatos foram ontem escolhidos num escrutínio interno, recebendo respectivamente 84 e 83 votos. De fora da corrida a um lugar no hemiciclo ficaram Leong Pou U e Choi Kam Fu, que não receberam mais do que 31 e 30 votos. Os candidato da FAOM foram escolhidos pela primeira vez através de uma eleição por voto secreto.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...