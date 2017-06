Activista detida por recordar Tiananmen  

A Amnistia Internacional (AI) denunciou esta quinta-feira a detenção, no passado dia 4 de Junho, em Pequim, do activista chinês Li Xiaoling, por comemorar o 28.º aniversário do massacre de Tiananmen, e apelou às autoridades que o libertem “imediatamente”.

Em comunicado, a organização não governamental afirma que Li foi detida, depois de a polícia ter encontrado na Internet, no dia anterior, fotos da activista com um cartaz em que celebra o massacre de Tiananmen, tiradas próximo da praça.

Segundo AI, Li foi detida por “causar distúrbios”, apesar de sofrer de glaucoma – uma doença ocular que pode provocar cegueira -, estando privada do tratamento médico necessário desde a sua detenção: “As autoridades só lhe permitem usar gotas para os olhos três vezes por dia, apesar de os médicos a terem advertido que deve usar a cada duas horas”, refere o comunicado.

Outros oito activistas dos Direitos Humanos foram também detidos por acompanhá-la naquele dia, e apesar de não aparecerem nas fotografias.

A organização apelou a que todos fossem colocados em liberdade “imediatamente”.

Iniciado por estudantes da Universidade de Pequim, o movimento pró-democracia da Praça Tiananmen foi esmagado pelo exército na noite de 3 para 4 de Junho de 1989, quando os tanques do exército foram enviados para pôr fim a sete semanas de protestos.

Apesar dos esforços das autoridades chinesas para censurar qualquer informação relativa ao episódio, activistas continuam a procurar forma de se fazerem ouvir, sobretudo através das redes sociais e da Internet.

Tabu na República Popular da China, a evocação do massacre de Tiananmen é feita, no entanto, todos os anos em locais como Macau, Taiwan e, particularmente, Hong Kong, onde milhares de pessoas saem todos os anos à rua, na noite de 4 de Junho, para evocar a memória de quantos perderam a vida na Praça da Paz Celestial.