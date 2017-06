Uma foto por dia

Arábia Saudita quer camelos do Qatar fora do seu território: Camelos descansam numa área desértica do Qatar, junto à fronteira com a Arábia Saudita. As autoridades de Qatar anunciaram a construção de um abrigo de emergência para camelos e ovelhas, após a Arábia Saudita anunciar que animais propriedade de nacionais do Qatar não podem procurar refúgio em território saudita. A 5 de Junho, seis nações árabes, incluindo a vizinha Arábia Saudita, cortaram relações diplomáticas com o Qatar, proibindo a utilização do espaço aéreo e terrestre por nacionais do Qatar. EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

