Terminal Marítimo: Polícia Judiciária prendeu dois carteiristas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve recentemente dois cidadãos da República Popular da China por suspeita de furto no Terminal Marítimo do Porto Exterior, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Em Março último, uma mulher de Hong Kong ficou sem 40 mil dólares enquanto se dirigia para os ‘shuttle bus’ dos casinos nas escadas rolantes que dão acesso ao local onde os autocarros estão estacionados.

Depois de analisar as imagens das câmaras de videovigilância, os agentes identificaram dois suspeitos que foram recentemente interceptados nas Portas do Cerco. A Polícia Judiciária acredita que os dois homens detidos tenham cometido este crimes por diversas vezes no Terminal Marítimo de Macau tendo como alvo turistas.