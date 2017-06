Teamwork Motorsport em Zhuhai a pensar no Grande Prémio de Macau

Os três Peugeot da RCZ da equipa Teamwork Motorsport vão aproveitar a segunda ronda do Campeonato de Carros de Turismo de Macau (MTCS, em inglês), que se disputa este fim-de-semana em Zhuhai, para testarem as afinações do motor a pensar na prova da Guia. A estratégia foi revelada ontem pela equipa, que conta nas suas fileiras com os pilotos Paul Poon, Samson Fung e Alex Fung, em comunicado: “É óbvio que o nosso ritmo não é o mais forte neste momento, mas, felizmente, ainda faltam alguns meses para o Grande Prémio de Macau, e isso dá-nos tempo para trabalhar e seguir o que tínhamos planeado no início da temporada”, afirmou Paul Poon, que no primeiro fim-de-semana do MTCS conseguiu subir ao pódio. “Já estou focado no Grande Prémio de Macau de 2017 e estou confiante que os nossos carros podem voltar a lutar pelo pódio na prova”, afirmou.

