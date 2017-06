Restaurante poderão reabrir depois de obtida a licença, garantem Serviços de Turismo

No total foram oito, os restaurantes encerrados no espaço Soho, no casino City of Dreams, por falta de licença, confirmaram esta quarta-feira os Serviços de Turismo de Macau.

A notícia do encerramento dos espaços de restauração foi avançada de forma anónima na rede social Facebook e depois avançada pelo jornal Apple Daily, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Em esclarecimentos à agência Lusa, a Direcção dos Serviços de Turismo indicou que dos oito restaurantes sancionados entre 2016 e 2017, “alguns foram encerrados por iniciativa própria, enquanto outros foram encerrados por condução dos procedimentos sancionatórios pelo funcionamento ilegal”.

Segundo os Serviços de Turismo, os investidores poderão “reiniciar a actividade de restauração após a emissão da respectiva licença”.

Questionada sobre o caso, a Melco indicou que os seus restaurantes no espaço Soho “operam com diferentes tipos de licenças” e que a empresa e operadores de restauração “têm trabalhado de perto com as autoridades nos procedimentos de licenciamento relevantes”.

No entanto, afirma também que “o recente encerramento de certos restaurantes na zona Soho faz parte da renovação da propriedade, que tem como objectivo melhorar e refinar a experiência global”.