Residentes das Ilhas querem Centro de Serviços na Taipa

A Associação Choi In Tong Sam conduziu uma pesquisa junto dos moradores da Taipa e de Coloane relativa à criação de um Centro de Serviços da na Taipa e 85 por cento dos entrevistados responderam positivamente. A associação sugeriu que o centro seja instalado no espaço do actual Departamento Policial das Ilhas – Comissariado Policial da Taipa, onde o Governo prometeu construir um projecto de habitação pública com 200 apartamentos.

A Associacao Choi In Tong Sam, a mais influente entidade no seio da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), divulgou ontem de manhã os resultados de uma sondagem realizada junto dos residentes da Taipa e Coloane sobre o estabelecimento de um Centro de Serviços da RAEM na Taipa. De acordo com os resultados do estudo, 85 por cento dos entrevistados concordaram com a necessidade de instalar uma unidade de prestação de serviços públicos na Taipa.

Actualmente, os residente das Ilhas estão limitados ao Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

A secretária-geral da Choi In Tong Sam, Leong Meng Ian, sugeriu que o Centro de Serviços da RAEM na Taipa seja criado na zona onde está actualmente instalado o Departamento Policial das Ilhas – Comissariado Policial da Taipa, onde o Governo prometeu construir um projecto de habitação pública com 200 apartamentos.

O novo centro pode vir a localizar-se “no actual Departamento Policial das Ilhas – Comissariado Policial da Taipa, que deverá deslocar-se para o terreno vago por detrás dos Bombeiros da Taipa”, disse a responsável. “O Governo, no início deste ano, sugeriu usar esse espaço para a construção de duas centenas de unidades de habitação pública, sugerimos reservar alguma área nos níveis inferiores para o Centro de Serviços da Taipa”, disse Leong Meng Ian.

A Associação Choi In Tong Sam recolheu 1346 opiniões junto de residentes que moram ou trabalham na Taipa. Um total de 86.7 por cento – ou seja, 1167 inquiridos – concordaram com a ideia de construir um Centro de Serviços na Taipa.

De acordo com a pesquisa, os três serviços mais visitados do Centro de Serviços em Macau são a Direcção dos Serviços de Identificação (76,2 por cento), o Fundo de Segurança Social de Macau (37,8 por cento) e a Direcção dos Serviços para Assuntos de Tráfego (24,9 por cento). Nenhum destes serviços têm uma dependência na Taipa para servir os residentes das Ilhas.

Presentemente, os residentes das Ilhas podem recorrer apenas ao Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas, na Rua da Ponte Negra, tendo disponíveis os Serviços Municipais, Serviços de Migração, assuntos relativos a administração e função pública, entre outros.

Quanto à possibilidade dos residentes das Ilhas recorreram ao Centro de Serviços na Areia Preta, 50 por cento dos entrevistados – ou seja, 593 pessoas – disseram que precisam de mais de meia hora de caminho, outros 11 por cento gastam mais de uma hora. De acordo com os resultados da pesquisa, 64 por cento dos entrevistados, ou seja, 759 pessoas, utilizariam os transportes públicos para se deslocarem à Areia Preta, enquanto 31 por cento disseram preferir conduzir transporte privado para lá chegarem.

Em termos de localização para o Centro de Serviços da Taipa, 68 por cento dos entrevistados deram preferência à zona do Jardim da Cidade das Flores, enquanto outros 20 por cento escolheram “área urbana” e “área do hipódromo”.