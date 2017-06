Quatro candidaturas por sufrágio directo apresentam “insuficiências”

Dos 25 pedidos de reconhecimento das comissões de candidatura para os lugares eleitos por sufrágio directo que chegaram à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), quatro apresentam “insuficiências”, revelou ontem Tong Hio Fong. Já os seis pedidos relativos ao sufrágio indirecto foram todos aceites. Dois deles, revelou o presidente da CAEAL, chegam do sector profissional.

Sílvia Gonçalves

O prazo para entrega dos pedidos de reconhecimento de constituição de comissão de candidaturas, tendo em vista o escrutínio de 17 de Setembro, terminou na terça-feira e ontem a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) anunciou o resultado da análise às propostas apresentadas. À CAEAL chegaram 25 pedidos de formalização de candidatura por sufrágio directo, dos quais quatro apresentaram insuficiências, maioritariamente relacionadas com o número de subscritores, que não atingiu o mínimo de 300 assinaturas, mas também com as siglas das candidaturas. Já pela via do sufrágio indirecto, deram entrada seis pedidos, dois deles do sector profissional, tendo sido todos aprovados

“Recebemos por sufrágio directo 25 pedidos e por sufrágio indirecto seis pedidos. No sufrágio directo, quatro pedidos ainda carecem de informações a suprir ou condicionalmente não reúnem totalmente os requisitos. Em alguns, o número de pessoas não atingiu as 300. Alguns têm algumas questões relacionadas com o símbolo e por isso iremos contactar cada mandatário para suprir essas insuficiências. Quanto ao sufrágio indirecto já reconhecemos os seis pedidos”, sintetizou ontem o presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, que disse ainda que, para os lugares eleitos por sufrágio indirecto, dois pedidos são do sector profissional.

O magistrado esclareceu que tipo de incoerências foram detectados relativos às siglas das candidaturas: “Segundo a lei eleitoral, a comissão de candidatura tem que apresentar o seu nome e também o seu símbolo. Alguns se calhar não entregaram o símbolo, ou o símbolo ainda causa algumas confusões, temos que resolver este problema”.

Tong Hio Fong clarificou ainda quantos pedidos não reuniram o mínimo de 300 assinaturas: “Temos três que não reúnem estes requisitos de atingir 300 pessoas. Se calhar alguns deles nem são eleitores”. No entanto, o responsável pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa ressalva: “Se conseguirem suprir essas insuficiências, se conseguirem atingir as 300 pessoas qualificadas ou conseguirem tirar as dúvidas, nós certificamos”, assegura o magistrado. Os mandatários das candidaturas têm um prazo de cinco dias para rectificar os problemas.

Em suma, dos 25 pedidos para os lugares eleitos por sufrágio directo, a esmagadora maioria foram reconhecidos, mas subsistem irregularidades com quatro comissões de candidatura: “Vinte e um pedidos já foram reconhecidos e, em relação a quatro pedidos estamos a pedir para suprirem as insuficiências. Em alguns falta o número de pessoas para formar a comissão de candidatura, alguns têm problemas relacionados com o símbolo ou a sigla”.

Sobre os casos de eleitores que subscreveram mais do que uma comissão de candidatura, as chamadas subscrições múltiplas, “o número aumentou de 92 para 103”, revelou ainda Tong Hio Fong. “Para cada lista concorrente existem essas subscrições múltiplas, o número varia de comissão de candidatura para comissão de candidatura, mas não impede o seu reconhecimento”, acrescentou o magistrado.

Também o número de queixas sofreu um acréscimo, face às 16 até agora verificadas: “Segundo a comunicação com o Comissariado Contra a Corrupção, quanto a infracções ou irregularidades agora temos 20 casos”, rematou Tong Hio Fong, sem contudo especificar.

Ontem a CAEAL apresentou ainda o modelo da câmara de voto que será utilizado nas eleições de 17 de Setembro: “Basicamente tem a mesma concepção da edição anterior. Com este equipamento que temos, ao mesmo tempo podemos observar os eleitores, o que se passa dentro das câmaras de voto”, salientou o responsável do organismo.