Quarto espaço vai ser um mega-aterro com 20 quilómetros quadrados

O Consultor Principal do Gabinete de Estudo das Política do Governo da RAEM, Mi Jian, admitiu ontem que o chamado “quarto espaço”, que vai ficar localizado junto a Coloane, pode ter uma área superior a 20 quilómetros quadrados. Essa foi a bitola utilizada para excluir a localização desta nova área de Macau do sul de Coloane.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, para Mi Jian o sul de Coloane está excluído porque um aterro de pelo menos 20 quilómetros quadrados ficaria muito próximo das ilhas sob jurisdição chinesa que se encontram ao largo da maior das ilhas do território. A construção do aterro, defende o responsável, iria ainda colocar em causa a qualidade da água e a ecologia marítima.

Por outro lado, o consultor admitiu que o aterro possa mesmo entrar nas águas marítimas da República Popular da China, algo que a lei não permite. Neste aspecto, Mi Jian explicou que a questão pode ser negociada com o Governo Central, desde que haja um estudo e bons argumentos de Macau.