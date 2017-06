Projecto de alteração à Lei de Terras em análise no gabinete de Sónia Chan

Antes de partir para Xangai, Fernando Chui Sai On revelou que o projecto de alteração à Lei de Terras, apresentado pelos deputados Leonel Alves e Zheng Anting, está a ser analisado pela equipa da secretária para a Administração e Justiça, Sonia Chan. O Chefe do Executivo mostrou-se ainda confiante de que o Centro histórico de Macau se vai manter na lista do Património Mundial da UNESCO e garantiu que o Governo tudo fará para proteger esse legado.

O projecto de alteração à Lei de Terras, apresentado pelos deputados Leonel Alves e Zheng Anting, está a ser analisado pelo gabinete da secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan. A garantia foi dada ontem pelo Chefe do Executivo, antes da partida para uma visita oficial a Xangai, noticiou a Rádio Macau. Chui Sai On assegurou que a proposta dos dois parlamentares está a seguir a via legal, não tendo apresentado, contudo, uma data para se pronunciar sobre a proposta.

O projecto de Leonel Alves e Zheng Anting pressupõe que seja anulada a assunção de culpa atribuída ao concessionário nos casos em que a caducidade dos terrenos tenha sido declarada: “A proposta está a seguir os trâmites legais. Temos de aguardar para que o gabinete da secretária analise o documento e depois será divulgado um relatório”, referiu o Chefe do Executivo, em declarações à imprensa e citado pela Rádio Macau.

Chui Sai On referiu-se ainda ao projecto de habitação pública na Avenida Wai Long, assegurando que o impacto ambiental da empreitada é uma “preocupação do Governo e estudos continuam a ser feitos”. Um dia depois do secretário para os Transportes e Obras Públicas ter confirmado a abertura de um concurso público, até ao final deste ano, para atribuição de habitação social, o Chefe do Executivo foi questionado sobre a existência de planos para abertura de concurso para habitação económica. Segundo a mesma estação, Chui Sai On disse esperar que tal aconteça, preferindo, contudo, “não fazer promessas”.

O líder do Governo voltou a reiterar que espera que o troço da Taipa do metro ligeiro esteja em funcionamento a partir de 2019. Chui Sai On mostrou-se ainda confiante de que o centro histórico de Macau se vai manter nas listas do Património Mundial da UNESCO: “Em momento algum é colocada a hipótese da região ser prejudicada ou perder o estatuto de área protegida”.

Citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Fernando Chui Sai On garantiu que o Governo tem apenas um objectivo, que é o de proteger os edifícios de valor universal e que nada fará para os destruir. O Chefe do Executivo disse estar em contacto próximo com a UNESCO, tendo várias vezes endereçado convites para que os seus representantes visitem o território. O governante mencionou ainda que algumas organizações não-governamentais ou ambientalistas locais têm transmitido as suas posições à UNESCO e que o Governo se encontra a fazer o mesmo, sendo que o princípio comum é o da protecção do património mundial de Macau.

Chui Sai On pronunciou-se ainda sobre as investigações em curso sobre a segurança da ponte Macau-Hong Kong-Zhuhai, para assinalar que Macau cumpre todas as normas na parte da ponte que lhe diz respeito e que está a acompanhar a evolução da situação. A deslocação de Chui Sai On a Xangai, acompanhado pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, tem como propósito o estreitamento de laços de cooperação na área financeira. O regresso a Macau acontecerá ainda durante o dia de hoje.