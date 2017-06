PJ detém duas mulheres e um homem por roubo e agressão

A Polícia Judiciária prendeu duas mulheres e um homem, oriundos da República Popular da China, suspeitos de terem agredido e roubado um residente do território que fazia dinheiro a trocar grandes quantias de dólares de Hong Kong para renminbi e vice-versa.

O roubo e a agressão terão ocorrido numa unidade hoteleira da Taipa, para onde a vítima terá sido atraída depois de ter recebido uma chamada telefónica de uma mulher que teria interesse em trocar 1,4 milhões de renminbi por 1,5 milhões de dólares de Hong Kong. Chegado ao quarto para onde a transacção estava agendada, o homem foi violentamente agredido por três homens e atacado com gás pimenta por uma das mulheres. Os suspeitos surripiaram o dinheiro que o homem levava consigo, tendo-se colocado em fuga.

A Polícia Judiciária acredita que uma das mulheres, de 29 anos, terá sido a autora moral do crime. A jovem da República Popular da China estava já a ser investigada por uma ocorrência do género que remonta ao início de Abril. Os três suspeitos já detidos pela polícia de investigação do território vão ter de responder perante a justiça pelos crimes de associação criminosa, assalto e posse de armas proibidas. A Judiciária continua no encalço dos dois suspeitos que ainda se encontram a monte.

