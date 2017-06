Percalços na cidade dos sonhos

Oito restaurantes do espaço Soho, no resort City of Dreams, receberam ordem de encerramento da parte da Direcção dos Serviços de Turismo por não terem licença de funcionamento. A informação foi confirmada ao PONTO FINAL pela Melco Resorts and Entertainment, que assegura que está a trabalhar de perto com o Governo para dar resposta à situação.

Marco Carvalho

A Direcção dos Serviços de Turismo ordenou o encerramento de vários dos estabelecimentos de restauração que operavam no espaço SoHo, situado no segundo andar do complexo de jogo e entretenimento City of Dreams. A informação foi avançada de forma anónima na rede social Facebook e confirmada ao PONTO FINAL pela Melco Resorts and Entertainment, depois da informação ter sido também avançada pelo diário de Hong Kong Apple Daily.

Problemas ao nível da obtenção da licença de funcionamento terão estado na origem da decisão tomada pela Direcção dos Serviços de Turismo. Para além de ordenar o encerramento dos restaurantes, o organismo liderado por Maria Helena de Senna Fernandes terá imposto ainda multas de até 60 mil patacas aos estabelecimentos em questão.

Numa breve resposta enviada ao PONTO FINAL, a Melco Resorts and Entertainment confirma o encerramento de alguns dos estabelecimentos de comida e reconhece que na base da decisão tomada pelas autoridades do território estão questões relativas ao licenciamento dos restaurantes em causa. A operadora liderada por Lawrence Ho assegura, ainda assim, que está a trabalhar de perto com o Governo para resolver o problema e garante que o encerramento dos estabelecimentos de restauração vai ser aproveitado para remodelar o espaço, de forma a tornar a zona do Soho mais atractiva: “Ao abrigo dos procedimentos de licenciamento que vigoram em Macau, os nosso restaurantes no SOHO operam sob diferentes tipos de licença. A empresa e as entidades que operam os nossos restaurantes têm vindo a trabalhar de perto com as autoridades de forma a concluir os procedimentos de licenciamento relevantes”, explica a operadora, numa resposta breve às questões colocadas pelo PONTO FINAL. “O recente encerramento de certos restaurantes na área do SOHO ocorre ao abrigo de um projecto de remodelação da propriedade que visa melhorar e refinar a experiência oferecida”, complementa a Melco Resorts and Entertainment.

Questionada sobre o número de estabelecimentos de restauração afectados pela decisão tomada pela Direcção dos Serviços de Turismo, a concessionária de jogo recusou-se a avançar com um número exacto, mas negou, ainda assim, as informações que tinham sido colocadas a correr nas redes sociais e que davam conta do encerramento integral do espaço SOHO: “A Melco lamenta, mas não pode avançar com mais informação. Garantimos, ainda assim, que alguns restaurantes ainda estão a operar na zona”, assinala a empresa liderada por Lawrence Ho. O número exacto dos restaurantes encerrados – oito – acabou posteriormente por ser revelado pela Direcção dos Serviços de Turismo.

Ao que o PONTO FINAL conseguiu apurar, entre os estabelecimentos de restauração encerrados estão o restaurante Chan Kee, o restaurante Starz Kitchen e o Shelter Café. O espaço Soho abriu portas em Agosto de 2014 e os estabelecimentos agora encerrados estariam a funcionar sem licença desde então.