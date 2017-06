Pedrógão Grande: Conselheiros das comunidades portuguesas expressam condolências  

Os Conselheiros das Comunidades Portuguesas endereçaram seis cartas de condolências a alguns dos titulares dos principais cargos políticos portugueses, entre elas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, António Costa. Na missiva, os Conselheiros manifestam solidariedade para com “todas as pessoas afectadas” pelo incêndio que deflagrou no passado Sábado no concelho de Pedrogão Grande e que vitimou mais de seis dezenas de pessoas.

“Queremos manifestar as nossas condolências às famílias, achamos que devemos dar esse gesto de solidariedade às famílias das vítimas” disse ao PONTO FINAL Rita Santos, conselheira das comunidades portuguesas. A também presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) encontra-se em Lisboa, razão pela qual não assinou as cartas, e explicou que devido a uma “falha da secretaria” não seguiu na mesma altura a carta para o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Contudo, Rita Santos assegurou que ainda durante a tarde de ontem o erro teria sido colmatado.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa e o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes estão também entre os destinatários da carta de condolências.

Rita Santos louvou também a iniciativa promovida pela Casa de Portugal em Macau, de abrir uma conta solidária no BNU para a recolha de donativos que serão canalizados para o apoio às vítimas: “Nós apoiamos a cem por cento a acção de solidariedade feita pela Casa de Portugal em Macau na recolha de fundos para as famílias das vítimas”, sublinhou a conselheira.

Em Lisboa, a presidente da mesa da Assembleia Geral da ATFPM manteve uma conversa telefónica com o chefe de Gabinete do Ministério da Administração Interna, que referiu que o Governo se encontra a “fazer um levantamento das situações das famílias”: “[O chefe do Gabinete da Administração Interna] sugeriu para guardar o envio do fundo porque eles vão fazer uma afectação directa caso a caso. Eles haverão de dizer como é que vão ser canalizados os fundos porque há um grupo de trabalho que está a fazer o levantamento das famílias e situações de desastre”, explicou Rita Santos.

CVN