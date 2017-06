  Macau é ponto de encontro para a indústria e cultura do chá no fim-de-semana

A quinta edição da Chá-Expo de Macau (“Macao Tea Expo 2017, em inglês) realiza-se este fim-de-semana no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau. Entre sábado e segunda-feira, cerca de quatro dezenas de expositores vão dar a conhecer os segredos e as diferentes variedades da bebida mais consumida no espaço da Grande China.

Cláudia Aranda

A quinta edição da Chá-Expo de Macau – “Macao Tea Expo 2017, na designação em inglês – vai juntar à volta de 40 empresas de chá da China Continental e uma de Macau – a Companhia de Chá Va Lun – entre 24 e 26 de Junho, no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau.

A feira é promovida pela Câmara do Comércio do Chá de Macau (Macao Tea Chamber of Commerce) e pela China Tea Marketing Association. O certame conta com o apoio do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e é organizado pelas empresas Macau Yue Xiu Exhibition Company e Guangzhou Yiwu International Exhibition. Entre os parceiros da organização contam-se o Conselho de Negócios China-África de Macau.

“Esta exposição começou em 2008, no Venetian, esta é a quinta edição. As nossas empresas em Guangzhou exportam já há mais de 10 anos, eles querem trazer as empresas para Macau para expandir para o mercado local, porque em Macau há muitas pessoas que consomem chá, há muitas pessoas que visitam a cidade, penso que o mercado se pode expandir”, disse ao PONTO FINAL Terry Ma, membro da Câmara de Comércio de Chá de Macau e representante da Yue Xiu Exhibition Company. O comunicado de imprensa do evento indica que durante o fim-de-semana vão estar na Torre de Macau 35 expositores, distribuídos por dois mil metros quadrados. Terry Ma adiantou outro número – 40 empresas – incluindo uma de Macau, a Companhia de Chá Va Lun.

Terry Ma esteve à conversa com o PONTO FINAL à margem de uma conferência de imprensa de promoção do evento que foi toda ela conduzida em língua chinesa, não tendo sido disponibilizada tradução para português ou inglês, não obstante o evento ter o apoio do Governo, através do IPIM.

O representante da Câmara de Comércio de Chá de Macau acrescentou que as empresas chinesas ambicionam, também, através do território, chegar ao mercado internacional: “Macau é uma janela importante para atingir o mercado lá fora”, disse, sendo que Europa e Américas são os destinos desejados.

O IPIM concede apoio aos organizadores do evento “Macao Tea Expo” na facilitação de espaços de exposição, salas de conferências e alojamento, referiu Terry Ma. O evento realizou-se em 2008, 2010, 2012 e 2016, com interrupções em alguns dos anos, “porque o mercado sofreu alterações”: “Em 2012, o mercado de chá na República Popular da China teve mudanças. As empresas de chá queriam ficar na China, não queriam sair, era difícil trazer as companhias para Macau”, disse o organizador.

As alterações no mercado a que Terry Ma se refere estão relacionadas com o aumento de consumo interno de chá no Continente e a redução das quantidades exportadas em 2012 e 2014.

A China é o maior país produtor mundial de chá, com 1,9 milhões de toneladas produzidas em 2013, representando mais de 38 por cento do total mundial. O país é, também, o que consome mais chá no mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). O crescimento da procura na China foi particularmente notável nos últimos anos, associado à melhoria de qualidade de vida, refere a FAO, excedendo 8 por cento ao ano, tendo o consumo total aumentado 9 por cento em 2013, atingindo 1,61 milhões de toneladas. Com o aumento da procura interna, a China deixou de ser o maior exportador mundial. Em 2013, o país exportou 329 milhões de toneladas de chá, valor superado pelo Quénia, com quase 416 milhões de toneladas. Em 2014, as exportações chinesas de chá caíram para para os 301 milhões de toneladas.

A China Tea Marketing Association, um dos promotores do evento em Macau, reúne mais de três mil associados envolvidos na produção, processamento, distribuição e transação de chá no Continente. Estas empresas representam 70 por cento da produção nacional da República Popular da China, segundo informação disponível na página electrónica da organização.