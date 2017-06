Kevin Thompson condecorado com a Legião de Honra

O professor Kevin Thompson foi agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra, conferido pelo Presidente da República Francesa, o recém-eleito Emmanuel Macron. A “Légion d’honneur” é a mais alta Ordem de Mérito francesa, sendo conferida a indivíduos com “méritos excepcionais prestados à República Francesa enquanto civis ou militares”. O tenor Plácido Domingo, os escritores Graham Greene e JK Rowling, o realizador Wong Kar-Wai e a prémio Nobel Ang San Suu Kyi, estão entre as figuras já distinguidas com a Legião de Honra.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...