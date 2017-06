FAOM elege esta noite dois candidatos à AL pelo expediente do sufrágio indirecto

A Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) confirmou ao PONTO FINAL que Lam Heong Sang, actual vice-presidente da Assembleia Legislativa (AL), não será candidato por sufrágio indirecto nas eleições agendadas para 17 de Setembro. Esta noite, a FAOM vai eleger dois de quatro candidatos à Assembleia pelo expediente do sufrágio indirecto. O organismo vai adoptar pela primeira vez uma eleição por voto secreto, algo que sucede pela primeira vez no sector do trabalho.

De acordo com o jornal Ou Mun Iat Pou, os quatro candidatos são Lam Lon Wai, vice-director da Escola Secundária dos Trabalhadores, e também membro do Conselho do Planeamento Urbanístico e membro do Conselho Consultivo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), Leong Pou U, presidente da Associação Geral do Pessoal Administrativo de Macau, membro da Comissão de Apreciação do Fundo para a Protecção Ambiental, Lei Chan U, director do Comité de Estudo e Informação de Políticas da FAOM, membro do Comité Administrativo (do lado do trabalho) do Conselho Permanente de Concertação Social e membro do Comité Administrativo do Fundo de Segurança Social e Choi Kam Fu, director-geral da Associação de Empregados das Empresas de Jogo de Macau, membro do Comité Administrativo (lado trabalhista) do Conselho Permanente de Concertação Social. Os quatro integram a actual vice-presidência da Federação das Associações dos Operários de Macau.

O prazo para entrega dos pedidos de reconhecimento de constituição de comissão de candidatura terminou na terça-feira e a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) recebeu seis pedidos por sufrágio indirecto. Dois deles chegam do sector professional e, de acordo com o Ou Mun Iat Pou, um é liderado por Chui Sai Cheong e o outro por Chan Iek Lap.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, os quatro lugares no sector industrial, comercial e financeiro mantêm-se, com excepção de Ip Sio Kai, que vai substituir o aposentado Cheang Chi Keong. Já no sector do trabalho, Lam Heong Sang retira-se e a deputada Ella Lei, eleita por sufrágio indirecto, apresenta-se agora na corrida à Assembleia Legislativa por sufrágio directo. No sector dos serviços sociais e educacionais e ainda no sector cultural e desportivo não haverá alterações. E.G.